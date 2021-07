மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றில் தவறி விழுந்த 2 ஆட்டுக்குட்டிகள்-மாடு மீட்பு + "||" + Two lambs and a cow were rescued in Pavoorchatram, Sivagiri area.

கிணற்றில் தவறி விழுந்த 2 ஆட்டுக்குட்டிகள்-மாடு மீட்பு