கொரோனா தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள் தொண்டர்களுக்கு ஜி.கே.வாசன் வேண்டுகோள்.

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள் தொண்டர்களுக்கு ஜி.கே.வாசன் வேண்டுகோள் + "||" + GK Vasan appeals to volunteers to raise awareness about corona vaccine

கொரோனா தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள் தொண்டர்களுக்கு ஜி.கே.வாசன் வேண்டுகோள்