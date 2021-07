மாவட்ட செய்திகள்

வன்னிவேடு ஊராட்சியில் நரிக்குறவர்களுக்கு முதியோர் உதவித்தொகை + "||" + Old age allowance for the destitute

வன்னிவேடு ஊராட்சியில் நரிக்குறவர்களுக்கு முதியோர் உதவித்தொகை