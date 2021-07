மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாகதமிழகத்தில் தான் வேளாண்மைக்கு தனிபட்ஜெட்கருத்துக்கேட்பு கூட்டத்தில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேச்சு + "||" + Minister KN Nehru said that for the first time in India, a separate budget for agriculture is to be announced in Tamil Nadu.

இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாகதமிழகத்தில் தான் வேளாண்மைக்கு தனிபட்ஜெட்கருத்துக்கேட்பு கூட்டத்தில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேச்சு