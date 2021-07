மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய நிலத்தில் மின்வேலி அமைத்தால் நடவடிக்கை. அதிகாரி எச்சரிக்கை + "||" + Action if an electric fence is erected on agricultural land

விவசாய நிலத்தில் மின்வேலி அமைத்தால் நடவடிக்கை. அதிகாரி எச்சரிக்கை