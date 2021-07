மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி ஏகலைவா அரசு மாதிரி பள்ளியில் பழங்குடியின மாணவர்கள் சேர்க்கை அதிகரிப்பு + "||" + Increase in enrollment of tribal students in Ooty Ekalaiva Government Model School

ஊட்டி ஏகலைவா அரசு மாதிரி பள்ளியில் பழங்குடியின மாணவர்கள் சேர்க்கை அதிகரிப்பு