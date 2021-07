மாவட்ட செய்திகள்

‘நடிகர் தர்ஷன் விவகாரத்திற்குள் என்னை ஏன் இழுக்கிறீர்கள்’ - குமாரசாமி வேதனை + "||" + Why are you dragging me into the actor Darshan affair

‘நடிகர் தர்ஷன் விவகாரத்திற்குள் என்னை ஏன் இழுக்கிறீர்கள்’ - குமாரசாமி வேதனை