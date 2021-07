மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்திற்கு மாதம் 1½ கோடி டோஸ் தடுப்பூசி ஒதுக்க வேண்டும் - மோடியிடம் எடியூரப்பா கோரிக்கை + "||" + Karnataka needs to be allocated 10 crore doses of vaccine per month

கர்நாடகத்திற்கு மாதம் 1½ கோடி டோஸ் தடுப்பூசி ஒதுக்க வேண்டும் - மோடியிடம் எடியூரப்பா கோரிக்கை