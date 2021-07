மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறையில் வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் மணல் கடத்தியவர்கள் விடுவிப்பு:போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடைநீக்கம் + "||" + The police inspector who freed the sand smugglers without filing a case in Manapparai has been sacked.

மணப்பாறையில் வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் மணல் கடத்தியவர்கள் விடுவிப்பு:போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடைநீக்கம்