மாவட்ட செய்திகள்

ஆபத்தான முறையில் அதிக பயணிகளை ஏற்றிச்சென்ற 12 வாகனங்களுக்கு ரூ.62 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Dangerously Loaded with more passengers For 12 vehicles A fine of Rs 62,000

ஆபத்தான முறையில் அதிக பயணிகளை ஏற்றிச்சென்ற 12 வாகனங்களுக்கு ரூ.62 ஆயிரம் அபராதம்