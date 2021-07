மாவட்ட செய்திகள்

பொன்னேரியை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் அரசுக்கு, பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Ponneri as a municipality The quality should be raised Government, public demand

பொன்னேரியை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் அரசுக்கு, பொதுமக்கள் கோரிக்கை