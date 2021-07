மாவட்ட செய்திகள்

போடி அருகே பரபரப்புரூ.3 கோடியே 50 லட்சம் கேட்டு அரசு ஊழியரின் கணவர் காரில் கடத்தல்2 பேர் கைது 5 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + demands Rs 3 crore fifty lakhs The gang that kidnapped the government employees husband

போடி அருகே பரபரப்புரூ.3 கோடியே 50 லட்சம் கேட்டு அரசு ஊழியரின் கணவர் காரில் கடத்தல்2 பேர் கைது 5 பேருக்கு வலைவீச்சு