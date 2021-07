மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாதுவில் அணை கட்டும் பணி விரைவில் தொடங்கப்படும் - எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + Construction of the dam in Meghadau will begin soon

மேகதாதுவில் அணை கட்டும் பணி விரைவில் தொடங்கப்படும் - எடியூரப்பா பேட்டி