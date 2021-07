மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடியில் சட்டமன்ற தொகுதி அலுவலகம் திறப்பு: மாணவ-மாணவிகளுக்கு கையடக்க கணினி வழங்கும் நிகழ்ச்சி + "||" + Assembly constituency office opening in Avadi: A program to provide Mini computers to students

ஆவடியில் சட்டமன்ற தொகுதி அலுவலகம் திறப்பு: மாணவ-மாணவிகளுக்கு கையடக்க கணினி வழங்கும் நிகழ்ச்சி