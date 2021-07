மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக மக்களை பாதிக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தி.மு.க. அரசு நிறைவேற்றாது + "||" + The DMK has no plans to affect the people of TamilNadu The government will not implement

