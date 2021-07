மாவட்ட செய்திகள்

பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு அதிராம்பட்டினத்தில், களைகட்டிய செம்மறி ஆடுகள் விற்பனை + "||" + On the eve of the festival of Bakreed Weeded sheep and goats Sale

பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு அதிராம்பட்டினத்தில், களைகட்டிய செம்மறி ஆடுகள் விற்பனை