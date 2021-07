மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாததால்குடியிருப்பை சுற்றி தேங்கியிருந்த கழிவுநீரை சொந்த செலவில் வெளியேற்றிய பொதுமக்கள் + "||" + The public discharged sewage at their own expense

அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாததால்குடியிருப்பை சுற்றி தேங்கியிருந்த கழிவுநீரை சொந்த செலவில் வெளியேற்றிய பொதுமக்கள்