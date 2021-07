மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறையில் பிளஸ்-2 மாணவியை கடத்திய வாலிபர் ‘போக்சோ’ சட்டத்தில் கைது + "||" + The youth who kidnapped a Plus-2 student in Mayiladuthurai was arrested under the 'Pokcho' Act

மயிலாடுதுறையில் பிளஸ்-2 மாணவியை கடத்திய வாலிபர் ‘போக்சோ’ சட்டத்தில் கைது