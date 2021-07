மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இந்த மாத இறுதிக்குள் 18 ஆயிரம் மீனவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்படும்கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + in thoothukudi district, corona vaccination for 18 thousands fisherman by the end of this month, collector senthiraj informed

