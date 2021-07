மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே வீடுகளில் உயர் அழுத்த மின்சாரம் பாய்ந்து மின் மீட்டர்கள் வெடித்து சிதறின + "||" + Homes near Gummidipoondi were hit by high voltage electricity and electricity meters exploded

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே வீடுகளில் உயர் அழுத்த மின்சாரம் பாய்ந்து மின் மீட்டர்கள் வெடித்து சிதறின