மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருகே தனியார் குடோனில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 1500 நெல் மூட்டைகள் பறிமுதல் + "||" + Near Tanjore In private godown Had been hoarded 1500 paddy bundles confiscated

தஞ்சை அருகே தனியார் குடோனில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 1500 நெல் மூட்டைகள் பறிமுதல்