மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை விமான நிலைய சரக்ககத்தில் 6 மாதங்களில் 1½ லட்சம் டன் சரக்குகளை கையாண்டு சாதனை + "||" + Record 10 lakh tonnes of cargo handled in 6 months in Chennai Airport cargo

சென்னை விமான நிலைய சரக்ககத்தில் 6 மாதங்களில் 1½ லட்சம் டன் சரக்குகளை கையாண்டு சாதனை