மாவட்ட செய்திகள்

சித்தனங்குடியில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டித்தரப்படுமா? கிராமமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Government Whether a primary health center will be built The expectation of the villagers

சித்தனங்குடியில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டித்தரப்படுமா? கிராமமக்கள் எதிர்பார்ப்பு