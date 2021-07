மாவட்ட செய்திகள்

தலைஞாயிறு அருகே சுடுகாடு இல்லாததால் சாலையோரத்தில் உடலை தகனம் செய்யும் அவலம் கிராம மக்கள் வேதனை + "||" + Due to the lack of fire On the roadside The disgrace of cremating the body The suffering of the villagers

தலைஞாயிறு அருகே சுடுகாடு இல்லாததால் சாலையோரத்தில் உடலை தகனம் செய்யும் அவலம் கிராம மக்கள் வேதனை