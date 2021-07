மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி அருகே; சூதாட்டத்தில் வென்ற ரூ.25 லட்சத்தை பைனான்சியரிடம் பறித்து சென்ற கும்பல் + "||" + Near Vaniyambadi; Gang robs gambler of Rs 25 lakh to financier

வாணியம்பாடி அருகே; சூதாட்டத்தில் வென்ற ரூ.25 லட்சத்தை பைனான்சியரிடம் பறித்து சென்ற கும்பல்