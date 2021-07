மாவட்ட செய்திகள்

வாய்க்காலில் வேன் கவிழ்ந்து சிறுவர்கள் உள்பட 11 பேர் காயம் + "||" + Eleven people, including boys, were injured when a van overturned in a ditch

வாய்க்காலில் வேன் கவிழ்ந்து சிறுவர்கள் உள்பட 11 பேர் காயம்