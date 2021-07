மாவட்ட செய்திகள்

கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 155 நபர்கள் மீது வழக்கு; இதுவரை ரூ.86 லட்சம் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் + "||" + Case against 155 persons involved in abduction and sale; So far, Rs 86 lakh worth of tobacco products have been seized

