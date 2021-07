மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில்அரசு பஸ் படிக்கட்டில் பயணம் செய்த ஐ.டி.ஐ. மாணவர் தவறி விழுந்து பலிடிரைவர், கண்டக்டர் மீது வழக்கு + "||" + An ITI student who was traveling on the steps of a government bus in Trichy has fallen and died

திருச்சியில்அரசு பஸ் படிக்கட்டில் பயணம் செய்த ஐ.டி.ஐ. மாணவர் தவறி விழுந்து பலிடிரைவர், கண்டக்டர் மீது வழக்கு