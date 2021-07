மாவட்ட செய்திகள்

பூட்டிய வீடுகளின் கதவை உடைத்து திருடிய 6 பேர் கைது + "||" + 6 arrested for breaking and entering the door of locked houses

பூட்டிய வீடுகளின் கதவை உடைத்து திருடிய 6 பேர் கைது