மாவட்ட செய்திகள்

ககன்யான் திட்டத்தில் ஆளில்லா விண்கலம் விண்ணில் செலுத்துவது தள்ளிப்போகும் - இஸ்ரோ தலைவர் கே.சிவன் தகவல் + "||" + The launch of the unmanned spacecraft will be postponed

ககன்யான் திட்டத்தில் ஆளில்லா விண்கலம் விண்ணில் செலுத்துவது தள்ளிப்போகும் - இஸ்ரோ தலைவர் கே.சிவன் தகவல்