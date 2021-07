நீண்ட வரிசையில் நின்று கோரிக்கை மனுக்களை அளித்த பொதுமக்கள்

மாவட்ட செய்திகள்

நீண்ட வரிசையில் நின்று கோரிக்கை மனுக்களை அளித்த பொதுமக்கள் + "||" + The public who stood in long queues and petitioned

நீண்ட வரிசையில் நின்று கோரிக்கை மனுக்களை அளித்த பொதுமக்கள்