மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டில் கர்ப்பிணிகள், பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம் + "||" + Corona vaccine special camp for pregnant and lactating mothers in Chengalpattu

செங்கல்பட்டில் கர்ப்பிணிகள், பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம்