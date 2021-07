மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளத்தில்கொரோனா அரக்கன் வேடமிட்டு விழிப்புணர்வுமுககவசம் அணியாதவர்கள் அலறியடித்து ஓட்டம் + "||" + In Periyakulam Awareness disguised as a corona demon Those who do not wear masks run screaming

பெரியகுளத்தில்கொரோனா அரக்கன் வேடமிட்டு விழிப்புணர்வுமுககவசம் அணியாதவர்கள் அலறியடித்து ஓட்டம்