மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 98 பேருக்கு கொரோனா:3½ மாதங்களுக்கு பிறகு தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை 100-க்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + The number of corona infections is less than 100

சேலம் மாவட்டத்தில் 98 பேருக்கு கொரோனா:3½ மாதங்களுக்கு பிறகு தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை 100-க்கு கீழ் குறைந்தது