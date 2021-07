மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா மேலிடத்தின் முடிவுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் - மூத்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் பேட்டி + "||" + We will be bound by the decision of the BJP upper house

பா.ஜனதா மேலிடத்தின் முடிவுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் - மூத்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் பேட்டி