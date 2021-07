மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஊழியரின் வீட்டில் 9½ பவுன் நகை, பணம் திருட்டு + "||" + 9.5 savaran of jewelery and Rs 49,000 were stolen from the house of a government employee.

அரசு ஊழியரின் வீட்டில் 9½ பவுன் நகை, பணம் திருட்டு