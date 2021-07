மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தவறான ஊசி போட்டதால் பெண் சாவு குழந்தை பெற்ற 3-வது நாளில் பரிதாபம் + "||" + The death of a woman due to a wrong injection at the Tiruvallur Government Hospital on the 3rd day after giving birth to a child is a tragedy

