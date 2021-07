மாவட்ட செய்திகள்

புதிய தொழில் முனைவோர்-தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டத்தில் 25 சதவீத மானியத்தில் ரூ.5 கோடி வரை கடன் + "||" + New Entrepreneurs- In the Enterprise Development Plan Loans up to Rs.5 crore at 25 per cent subsidy

