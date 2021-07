மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி காந்தி மைதானத்தில் தற்காலிக கடைகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட கொட்டகைகளை அகற்ற வேண்டும் + "||" + Sheds set up for temporary shops at Kotagiri Gandhi Maidan should be removed

