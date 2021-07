மாவட்ட செய்திகள்

கிணத்துக்கடவில் 139 பேருக்கு புதிய ரேஷன் கார்டுகள் வினியோகம் + "||" + Distribution of new ration cards to 139 persons in Kinathukkada

கிணத்துக்கடவில் 139 பேருக்கு புதிய ரேஷன் கார்டுகள் வினியோகம்