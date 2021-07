மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க.வின் உண்மை முகத்தை காட்டுவதே அ.தி.மு.க. போராட்டத்தின் நோக்கம் பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி + "||" + The AIADMK wants to show the true face of the DMK. The purpose of the struggle was to defeat the BJP. Interview with Chairman Annamalai

தி.மு.க.வின் உண்மை முகத்தை காட்டுவதே அ.தி.மு.க. போராட்டத்தின் நோக்கம் பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி