மாவட்ட செய்திகள்

ஆதிதிராவிடர்களுக்கு நிலம் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் கொட்டகை அமைத்து சாலை மறியல் + "||" + Villagers set up sheds and block the road to protest the allotment of land to the Adithyas

ஆதிதிராவிடர்களுக்கு நிலம் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் கொட்டகை அமைத்து சாலை மறியல்