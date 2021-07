மாவட்ட செய்திகள்

கோவேக்சின் 2-வது தவணை செலுத்திக்கொள்ள மருத்துவமனையில் குவிந்த கிராம மக்கள் 200 தடுப்பூசிக்கு 500 பேர் வந்ததால் டோக்கன் வினியோகம் + "||" + To pay the 2nd installment of Covex Villagers gathered at the hospital Token distribution as 500 people came for 200 vaccinations

