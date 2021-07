மாவட்ட செய்திகள்

தண்டராம்பட்டு அருகே இரு தரப்பினரிடையே கோஷ்டி மோதல்; வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டது + "||" + Factional conflict between the two sides; Vehicles were smashed

தண்டராம்பட்டு அருகே இரு தரப்பினரிடையே கோஷ்டி மோதல்; வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டது