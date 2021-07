மாவட்ட செய்திகள்

திட்டமிட்டபடி உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறும். அமைச்சர் பெரியகருப்பன் பேட்டி + "||" + Local elections will be held as planned

திட்டமிட்டபடி உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறும். அமைச்சர் பெரியகருப்பன் பேட்டி