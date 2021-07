மாவட்ட செய்திகள்

மந்திரிசபை விரிவாக்கம் குறித்து முதல்-மந்திரி முடிவு எடுப்பார் - முருகேஷ் நிரானி பேட்டி + "||" + The first minister will decide on the expansion of the cabinet

மந்திரிசபை விரிவாக்கம் குறித்து முதல்-மந்திரி முடிவு எடுப்பார் - முருகேஷ் நிரானி பேட்டி