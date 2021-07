மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக கோவில்களில் திருடி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கடத்தப்பட்ட 2 சிலைகளை மீட்டு கொண்டுவர நடவடிக்கை + "||" + Action to recover 2 idols stolen from Tamil Nadu temples and smuggled to Australia

தமிழக கோவில்களில் திருடி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கடத்தப்பட்ட 2 சிலைகளை மீட்டு கொண்டுவர நடவடிக்கை