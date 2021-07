மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் குட்கா விற்பனையை தடுக்க மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு அரசு புதிய உத்தரவு + "||" + Government issues new order to district collectors to stop sale of gutka in Tamil Nadu

