மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலக நுழைவு வாயில் முன்பு அனுமதியின்றி பேனர் வைத்த காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் 2 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Case against 2 Congress party executives for placing a banner without permission at the entrance gate of the Collector's Office

கலெக்டர் அலுவலக நுழைவு வாயில் முன்பு அனுமதியின்றி பேனர் வைத்த காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் 2 பேர் மீது வழக்கு