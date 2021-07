மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ஒரு குவிண்டால் பருத்தி ரூ.8,189-க்கு ஏலம் + "||" + A quintal of cotton was auctioned at the Thiruvarur Regulated Market for Rs. 8,189

திருவாரூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ஒரு குவிண்டால் பருத்தி ரூ.8,189-க்கு ஏலம்